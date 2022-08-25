В Краснодаре прошел круглый стол по социальным контрактам

В Краснодаре прошел круглый стол по социальным контрактам

Эффективность реализации программы государственной помощи в виде соцконтракта обсудили в региональном штабе общественной поддержки по инициативе Фонда развития Краснодарского края.

В мероприятии приняли участие представители краевого минтруда и социального развития, администрации города, Общероссийского Народного фронта, Общественной Палаты Краснодара. А также юристы, эксперты, представители общественных организаций.

«На встречах с населением, предпринимательским сообществом и общественными организациями мы постоянно информируем о мерах государственной поддержки. Рассказываем о возможности получения государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, среднемесячный доход которых по независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума. Необходимо с помощью таких эффективных мер стимулировать активные действия нуждающихся по преодолению их трудной жизненной ситуации. Примеров успешного реализации социального контракта в Краснодарском крае много. Это производство молочной продукции, швейное дело, деревообрабатывающее производство, растениеводство и животноводство. Любая инициатива может получить помощь и поддержку от государства», — сказал гендиректор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов.

По словам представителя министерства труда и соцразвития региона Людмилы Артеменко, в прошлом году заключили 10 тыс. 542 соцконтракта. Среди них 5 тыс. 342 — по направлению поиск работы. По направлению индивидуальная предпринимательская деятельность — 1 тыс. 111, на ведение личного подсобного хозяйства заключили 834 соцконтракта, на иные мероприятия — 3 тыс. 255.

«Выплаты по заключенным контрактам за счет федерального и краевого бюджетов составили более 762 млн рублей. Для оценки эффективности реализации социального контракта Минтруд сравнивает среднедушевой доход семьи до заключения и после завершения социального контракта. По итогам прошлого года всего данной мерой государственной поддержки охвачено более 37 тыс. заявителей и членов их семей», — сказала Артеменко.

По 6 тыс. из общего количества заключенных в прошлом году контрактов уже провели оценку эффективности. У 15 тыс. из 24 тыс. получателей после окончания срока действия соцконтракта увеличился среднедушевой доход. А у почти 4 тыс. получателей он превысил величину прожиточного минимума, установленную на Кубани.

В этом году краевое министерство труда планирует заключить порядка 10 тыс. соцконтрактов. На это выделили 1,1 млрд рублей. Из них 900 млн рублей — из федерального бюджета и 200 млн — из краевого.

Всего на данный момент заключено 8 тыс. 834 контракта или 89,1 % от запланированного количества. Из них по направлению поиск работы — 4 тыс. 22 (87,0 %), индивидуальная предпринимательская деятельность — 2 тыс. 90 (90,5 %), ведение личного подсобного хозяйства — 686 (81,7 %), иные мероприятия — 2 тыс. 36 (88,8 %).

Освоено 913 822,8 тыс. рублей или 78,8 %.

«В процесс организации работы по заключению соцконтрактов включены не только управления социальной защиты населения. Но и многие подразделения по линии сельского хозяйства, поддержки малого и среднего предпринимательства, центры занятости населения. Представители этих ведомств в обязательном порядке входят в рабочие комиссии, которые созданы в каждом муниципалитете для согласования социальных контрактов. Задача этих людей не просто одобрить или отказать семье в заключении социального контракта, а в первую очередь научить, подсказать, помочь составить бизнес-план, проанализировать и подсказать рынок сбыта продукции, сделать так, чтобы проект оказался эффективным», — сказал Илья Шакалов.

Активную помощь в консультировании граждан оказывает краевой Фонд развития бизнеса. Кроме того, большим спросом пользуются семинары-тренинги центров «Мой бизнес».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», минтруд Краснодарского края запустил чат-бота по вопросам социального контракта.