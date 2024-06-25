В Анапе прошли вторые Безкровненские поминовения

Они посвящены памяти атамана Алексея Безкровного. Он принимал участие во взятии тогда еще турецкой анапской крепости. Почтить его память приехали сотни казаков кубанского войска, а также участники казачьих общественных движений.

Вспомнить подвиги предков, помолиться за нынешних героев ― для кубанских казаков уже традиция. Сегодня они вновь собрались на главной площади города-курорта. Более 100 человек от мала до велика. Все одеты по форме. Кубанского атамана встречали в ровном строю.

«Сегодня мы второй раз проводим здесь в Анапе мероприятия, посвященные памяти прославленного кубанского казака, генерал-майора Алексея Безкровного, который не только взял турецкую крепость, но и после этого развивал этот город, который превратился в жемчужину Краснодарского края», ― отмечает замгубернатора Краснодарского края Александр Власов.

Для молодых казаков подобные мероприятия ― воспитание казачьего духа. Минутой молчания они почтили память героя. Уже после к бюсту Безкровного возложили корзины с гвоздиками.

Этот памятник Алексею Безкровному установили еще в конце 90-х годов. Однако образ героя собирательный, поскольку до наших дней его изображения не сохранились, а благодарность потомков живет. На счету Алексея Безкровного около 100 победных сражений. Казаки шутили и называли его бессмертным.

«Личность Алексея Безкровного ― незаурядная. Он единственный, кто получил золотую саблю в 1812 году. Человек, который пришел на Кубань наказным атаманом, полностью ее освободил от иноземных захватчиков, которые разоряли казачьи станицы», ― рассказывает войсковой старшина, заместитель атамана Таманского отдела по государственной службе Олег Кобылинский.

Казаки дорожат подвигами своих героев, укрепляя традиции. В этом году к Безкровненским поминовениям присоединился военный оркестр. Украшением мероприятия стало выступление почетного караула.

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