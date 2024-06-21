В 19 техникумах и колледжах Краснодарского края появились казачьи группы

На Кубани активно развивается система казачьего воспитания. Она охватывает детские сады, школы, средние и высшие профессиональные заведения.

Теперь к ним присоединились 19 колледжей, в которых уже сформированы сотни и группы. Соглашение об этом сегодня подписали руководители Кубанского казачьего войска и министерство образования региона. Благодаря этому документу в техникумах и колледжах появятся центры казачьей культуры, волонтерские и духовно-просветительские организации. Студенты займутся спортивной и военно-патриотической подготовкой. А еще в учебных заведениях откроют представительства Союза казачьей молодежи Кубани.

«Очень важно, чтобы наши дети, прошедшие систему среднего образования. Потому что уже создана очень большая сеть школ и детских садов с региональным статусом. Нам важно, чтобы дети, став студентами среднего профессионального образования, могли работать с атаманами, продолжать участвовать в мероприятиях», — говорит министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

В прошлом году Кубанское казачье войско заключили соглашение о партнерстве с училищем имени Штеменко. Там тоже появились казачьи группы.

«Мы поставили для себя такую стратегическую задачу — сформировать систему не просто на словах, а на деле. У нас уже заключены соглашения с пятью вузами Краснодарского края, уже есть положительная динамика, мы развиваемся», — отмечает заместитель губернатора Краснодарского края и атаман Кубанского казачьего войска.

В Краснодарском крае действуют семь казачьих кадетских корпусов, которые считаются лучшими в России. В них обучаются 1 тыс. 300 воспитанников. Еще один кадетский корпус скоро появится в Динском районе: там, начиная с 1 класса, смогут обучаться 600 воспитанников.