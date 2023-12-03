В Анапе пропал двенадцатилетний мальчик

В последний раз ребенка видели днем 2 декабря возле дома № 154, корпус 1 на улице Владимирской.

Сообщается, что 12-летний Виталий Байдин был в гостях у бабушки. После этого отправился домой. Однако домой он до сих пор не вернулся.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мальчика, просят обращаться по телефону +7 918 480-73-57, пишет газета «Анапское Черноморье».

Читайте также: семилетний мальчик пропал в Краснодаре, его нашли живым.