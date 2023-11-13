Семилетний мальчик пропал в Краснодаре, его нашли живым
Происшествия
13.11.2023 22:00
Ребенок потерялся 13 ноября по пути домой. Сообщение об этом появилось около 11:30.
Мальчик был одет в салатовую куртку и желтую толстовку с черными рукавами. Организаторы поисков в случае обнаружения ребенка просили не подходить к нему и не контактировать, поскольку мальчик может испугаться и убежать.
Там также отметили, что потерявшийся человек редко находится в одном месте, поскольку пытается сам найти дорогу домой.
Сейчас поиски ребенка завершили. Мальчика нашли живым, сообщает пресс-служба поискового отряда «ЛизаАлерт» Краснодарского края в Telegram.
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