На Кубани ищут пропавшую мать, написавшую прощальное письмо детям

Алена Белан 4 ноября вышла из дома Ростовской области и не вернулась. Женщина может находиться в Краснодарском крае.

Приметы пропавшей — 31 год, рост 170 см, нормального телосложения, светло-русые волосы, карие глаза. Одета была в темно-серое пальто, черно-белые кеды и голубое платье, с собой у нее были зеленая сумка через плечо и темно-синяя спортивная сумка.

По данным из соцсетей, женщина вернулась домой в слезах. Она написала прощальные письма — в них пропавшая попросила маму забрать к себе внуков, а мужа — отдать теще детей.

После она удалила профили в соцсетях и купила билет до Невинномысска в Ставропольском крае. Последний раз сигнал с ее телефона поступал в Кропоткине. Там же девушка сняла наличные.

Всех, кто знает местонахождение пропавшей без вести девушки, просят сообщить по телефонам: 112, 8 (920) 262-69-03 8 (961) 599-92-69, говорится в Telegram-канале краевого отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Читайте также: пропавшего двое суток назад в горах Сочи пенсионера нашли на даче.