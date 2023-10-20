Пропавшего двое суток назад в горах Сочи пенсионера нашли на даче

Пожилой мужчина пропал без вести 18 октября в районе села Прогресс Хостинского района.

По словам родственников, 78-летний пенсионер был на своей даче, но дома не появлялся. Они предположили, что мужчина ушел в лес за грибами и заблудился.

Спасатели незамедлительно начали поиски пропавшего дачника. Они выезжали в лес около села Прогресс 19 и 20 октября. Найти пропавшего пенсионера удалось в 14:05. Он был в районе Юго-западного склона горы на заброшенных дачах. Состояние мужчины было удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждался.

Спасатели накормили и напоили водой пожилого дачника, а затем отвезли его на дачу, сообщает Служба спасения Сочи.

«Родственники сообщили спасателям, что местные жители нашли мужчину на его же даче. Мужчина найден спасателями. Поисковые работы продлились двое суток», — сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.