В Анапе пройдет первая отборочная регата на первенство России
Спорт
22.03.2023 20:31
Первая из шести отборочных регат на первенство России 2023 в классе «Оптимист» пройдет в Анапе с 15 по 21 апреля в рамках соревнования имени Героя Советского Союза Ивана Голубца «Весенние паруса Анапы».
В течение пяти гоночных дней около 200 российских спортсменов будут бороться за 15 лицензий на первенство России. В их числе — четверо воспитанников отделения парусного спорта школы олимпийского резерва № 1 из Анапы.
Соревнования пройдут на пляже Малая бухта, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
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