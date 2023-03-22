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В Анапе пройдет первая отборочная регата на первенство России

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-projdet-pervaya-otborochnaya-regata-na-pervenstvo-rossii
В Анапе пройдет первая отборочная регата на первенство России
Фото пресс-службы администрации Анапы

Первая из шести отборочных регат на первенство России 2023 в классе «Оптимист» пройдет в Анапе с 15 по 21 апреля в рамках соревнования имени Героя Советского Союза Ивана Голубца «Весенние паруса Анапы».

В течение пяти гоночных дней около 200 российских спортсменов будут бороться за 15 лицензий на первенство России. В их числе — четверо воспитанников отделения парусного спорта школы олимпийского резерва № 1 из Анапы.

Соревнования пройдут на пляже Малая бухта, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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