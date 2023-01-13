Кубанские яхтсмены завоевали 18 медалей на «Зимних стартах» в Сочи

На первом парусном турнире года выступили 126 гонщиков из 16 регионов страны.

Разыграли награды в классах: «Кадет», «Лазер 4.7», «Лазер-радиал», «420». А также в самом любимом и многочисленном классе молодых парусников — «Оптимисте». В нем лучшим стал Михаил Петров из Сочи. Далее у яхтсменов тренировочная работа. Первый национальный рейтинговый турнир состоится весной. Это будет Кубок России.

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