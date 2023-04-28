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В Анапе пройдет историческая реконструкция высадки десанта под командованием капитана Калинина

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-projdet-istoricheskaya-rekonstruktsiya-vysadki-desanta-pod-komandovaniem-kapitana-kalinina
В Анапе пройдет историческая реконструкция высадки десанта под командованием капитана Калинина
Фото пресс-службы администрации Анапы

Масштабная патриотическая акция «Десант Славы» состоится 29 апреля в 12:00 в селе Варваровка около вертолетной площадки. В ней могут принять участие все желающие.

Акция «Десант Славы» посвящена 80-летию высадки советских десантников под командованием капитана Дмитрий Калинина, которая состоялась 1 мая 1943 года. Во время боя с немецкими захватчиками Калинин оказался окружен. Он взорвал себя вместе с противниками. За этот подвиг он получил звание Героя Советского Союза посмертно.

В рамках мероприятия пройдут историческая реконструкция высадки десанта, военно-спортивные соревнования и церемония закладки «Капсулы времени» с посланием в 2043 год. Также будут работать интерактивные площадки, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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