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В Анапе проходит финал краевого детского конкурса «Безопасное колесо — 2022»

Общество
06.09.2022 08:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-prohodit-final-kraevogo-detskogo-konkursa-bezopasnoe-koleso-2022
Видео канала «Кубань 24»

В лагере «Энергетик» собрались 100 самых активных юных инспекторов движения. В конкурсе соревнуются 25 команд со всего региона. Каждый участник наизусть знает ПДД.

«Это лучшие команды, которые будут представлять свои города и районы на краевом конкурсе. Юные инспектора движения — это в первую очередь, конечно, наши помощники, они проводят беседы в школах, участвуют в различных интерактивах», — сообщил руководитель профильной смены «Безопасное колесо — 2022» Денис Янышев.

В Анапе юным инспекторам предстоит показать не только теоретические знания, но и практические навыки, к примеру, искусное вождение велосипеда. Одно из самых интересных испытаний — творческий конкурс. Имена победителей назовут 8 сентября.

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