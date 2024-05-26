В Анапе проходит фестиваль спорта «Ironstar Anapa 2024»

На курорте третий год проводят фестиваль спорта «Ironstar Anapa 2024», который открывает сезон триатлона в Краснодарском крае.

Фестиваль собрал больше 1,1 тыс. атлетов из 163 городов России, в том числе 400 — из Краснодарского края. Во время триатлона участники последовательно проходят три этапа: заплыв, велогонку на 22 или 38 км и забеги на различные дистанции.

В рамках фестиваля уже состоялись соревнования по триатлону, а также забеги на 5 км среди женщин, а также на 500 и 100 м среди детей.

«Через несколько дней в Анапе стартует чемпионат и первенство края по триатлон-спринту и эстафетам. Все больше жителей региона разных возрастов участвует в соревнованиях, также представители Кубани, благодаря отменной подготовке, ежегодно завоевывают медали на состязаниях различных уровней», — сообщил вице-губернатор Александр Власов.

На Театральной площади курорта проходит спортивная выставка-ярмарка «Экспо». Соревнования проводят при поддержке администрации города-курорта Анапа, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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