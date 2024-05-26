В Краснодаре 1 июня пройдет Всероссийская велогонка

Церемония открытия соревнований состоится 1 июня в 11:30 на территории стадиона «Кубань» на улице Железнодорожной, 49.

В соревнованиях примут участие 150 спортсменов. Они будут состязаться на дистанциях от 300 до 3,5 тыс. м в различных возрастных категориях. Посмотреть массовые велозаезды и поддержать спортсменов может любой желающий. Вход на соревнования свободный.

Мероприятия ко Всемирному дню велосипедиста пройдут 1 июня во всех муниципальных образованиях края. Организатором выступает министерство физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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