Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Анапе продлили запрет на купание в море

Общество
23.07.2022 12:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-prodlili-zapret-na-kupanie-v-more-3
В Анапе продлили запрет на купание в море
Фото пресс-службы администрации Анапы.

Из-за шторма и сильного донного течения 23 июля на всех пляжах курорта продлили запрет на купание в море.

«Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает жителей и гостей курорта: будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте свою жизнь неоправданному риску», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Анапы.

Запрет на купание в море в Анапе ввели 21 июля из-за непогоды. Сейчас также запрещено купаться на всех пляжах Сочи и Туапсинского района.

Читайте также: в Туапсинском районе смерч вышел из моря на берег.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  2. IKEA снова приостановила онлайн-распродажу в России
  3. Актер Дмитрий Певцов в августе даст серию бесплатных концертов в Краснодарском крае
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. ЕС включил в санкционный список председателя ЗСК Юрия Бурлачко
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарский край завезут новые иномарки по параллельному импорту
В Краснодарский край завезут новые иномарки по параллельному импорту
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
В Сочи взяли под стражу трех подозреваемых в убийствах бизнесменов в начале 2000 годов
В Сочи взяли под стражу трех подозреваемых в убийствах бизнесменов в начале 2000 годов
В Темрюкском районе начальника полиции задержали по подозрению во взятке
В Темрюкском районе начальника полиции задержали по подозрению во взятке
В Геленджике на пляже умерла женщина
В Геленджике на пляже умерла женщина
Прямой эфир
Мы в соцсетях