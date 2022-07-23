В Анапе продлили запрет на купание в море
Общество
23.07.2022 12:52
Из-за шторма и сильного донного течения 23 июля на всех пляжах курорта продлили запрет на купание в море.
«Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает жителей и гостей курорта: будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте свою жизнь неоправданному риску», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Анапы.
Запрет на купание в море в Анапе ввели 21 июля из-за непогоды. Сейчас также запрещено купаться на всех пляжах Сочи и Туапсинского района.
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