В Анапе продлили запрет на купание в море

Фото пресс-службы администрации Анапы.

Из-за шторма и сильного донного течения 23 июля на всех пляжах курорта продлили запрет на купание в море.

«Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает жителей и гостей курорта: будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте свою жизнь неоправданному риску», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Анапы.

Запрет на купание в море в Анапе ввели 21 июля из-за непогоды. Сейчас также запрещено купаться на всех пляжах Сочи и Туапсинского района.

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