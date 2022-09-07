В Анапе продают особняк по проекту замка принца Дубаи почти за полмиллиарда рублей

Фото realtymag.ru

Речь идет об известном особняке на улице Горького в 200 м от моря. Кирпичный четырехэтажный дом построили в 1998 году. По словам местных жителей, особняк давно стал знаковым местом для туристов — они часто фотографируются перед ним на фоне фонтана и кованых ворот с орлами.

Объявление разместили на интернет-площадках по продаже недвижимости. За особняк, построенный по «по чертежам дворца принца Дубаи», владелец просит 449 млн 990 тыс. рублей. При этом уверяет, что чертежи в наличии, а сам дом представлен в единственном экземпляре.

«Общая площадь дома — 1 тыс. 200 кв. м. Постройка и ремонт дома выполнялась по итальянской технологии. В доме есть все не обходимое для шикарной жизни: тренажерный зал, финская баня, хамам, бассейн, бильярд, бар и многое другое. Каждая комната сделана по индивидуальному проекту. Все центральные коммуникации, газ, свет, вода, канализация. По периметру видеонаблюдение», — говорится в объявлении о продаже.

В доме 14 полностью мебелированных комнат. Фасад украшен античными статуями.

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