Житель Краснодарского края продает щенка с буквой Z на холке за 2 млн рублей
Общество
19.07.2022 15:52
Такое объявление появилось на одном из маркетплейсов 19 июля от жителя Абинска. Мужчина продает в интернете 3-месячного щенка с буквой Z на холке за 2 млн рублей. Кроме того, цену продавец сбивать не намерен.
«Кличка Сардэль. Чистый дворняга, вот такой красавец получился. Некрашеный, буква Z от природы», — говорится в объявлении.
На этом же маркетплейсе 19 июля появилось еще одно похожее объявление. Житель Краснодара тоже продает щенка с буквой Z на холке, но гораздо дешевле — за 100 тыс. рублей.
Латинская буква Z стала очень популярна у жителей России после начала специальной военной операции на Донбассе 24 февраля. Ее можно увидеть на автомобилях и патриотических баннерах на рекламных щитах.
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