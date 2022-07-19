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Житель Краснодарского края продает щенка с буквой Z на холке за 2 млн рублей

Общество
19.07.2022 15:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-krasnodarskogo-kraya-prodaet-shhenka-s-bukvoj-z-na-holke-za-2-mln-rublej
Житель Краснодарского края продает щенка с буквой Z на холке за 2 млн рублей
Фото avito.ru

Такое объявление появилось на одном из маркетплейсов 19 июля от жителя Абинска. Мужчина продает в интернете 3-месячного щенка с буквой Z на холке за 2 млн рублей. Кроме того, цену продавец сбивать не намерен.

«Кличка Сардэль. Чистый дворняга, вот такой красавец получился. Некрашеный, буква Z от природы», — говорится в объявлении.

На этом же маркетплейсе 19 июля появилось еще одно похожее объявление. Житель Краснодара тоже продает щенка с буквой Z на холке, но гораздо дешевле — за 100 тыс. рублей.

Латинская буква Z стала очень популярна у жителей России после начала специальной военной операции на Донбассе 24 февраля. Ее можно увидеть на автомобилях и патриотических баннерах на рекламных щитах.

Читайте также: в Краснодаре провели автопробег в поддержку российских солдат.

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