В Анапе прихожане храма спасли застрявшего в кроне дерева сокола
Общество
05.10.2022 11:44
Хищная птица запуталась в кроне тополя на улице Лермонтова. Одна из жительниц дома напротив заметила сокола из окна квартиры.
Она попыталась вызвать помощь, но результата это не принесло. Тогда женщина обратилась к настоятелю Свято-Серафимовского храма.
«Мне наша прихожанка сообщила по телефону, что напротив окон ее квартиры на улице Лермонтова в кроне тополя запуталась какая-то большая дикая птица. Женщина обращалась в различные инстанции, но безуспешно. Мы нашли автомобиль с мехрукой. Наши прихожане выехали на место и освободили птицу», — сообщил протоиерей Александр Карпенко.
Позже на место прибыли представители УЖКХ. Они забрали сокола и передали его специалистам, пишет газета «Анапское Черноморье».
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