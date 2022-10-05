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В Анапе прихожане храма спасли застрявшего в кроне дерева сокола

Общество
05.10.2022 11:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-prihozhane-hrama-spasli-zastryavshego-v-krone-dereva-sokola
Фото t.me/anapanovosti

Хищная птица запуталась в кроне тополя на улице Лермонтова. Одна из жительниц дома напротив заметила сокола из окна квартиры.

Она попыталась вызвать помощь, но результата это не принесло. Тогда женщина обратилась к настоятелю Свято-Серафимовского храма.

«Мне наша прихожанка сообщила по телефону, что напротив окон ее квартиры на улице Лермонтова в кроне тополя запуталась какая-то большая дикая птица. Женщина обращалась в различные инстанции, но безуспешно. Мы нашли автомобиль с мехрукой. Наши прихожане выехали на место и освободили птицу», — сообщил протоиерей Александр Карпенко.

Позже на место прибыли представители УЖКХ. Они забрали сокола и передали его специалистам, пишет газета «Анапское Черноморье».

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