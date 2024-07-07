В Анапе при пожаре в трехэтажной гостинице эвакуировали 17 человек

Пожар произошел 7 июля на улице Новоселов в поселке Витязево.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона в 5:31. Прибывшие на место подразделения установили, что загорелся трехэтажный частный дом на площади 120 кв. м.

Возгорание локализовали в 6:06, в 7:10 пожар полностью ликвидировали. Из горящего здания эвакуировали 17 человек, из них трое — дети. Погибших и пострадавших нет. На месте работали 27 человек и 10 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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