В Анапе предприятиям выделили 55 млн рублей на благоустройство пляжей

Фото пресс-службы администрации Анапы.

Региональной мерой поддержки смогли воспользоваться гостиничные комплексы, детские здравницы и санатории курорта.

Предприятия Анапы смогли получить безвозмездные субсидии на развитие инфраструктуры в рамках конкурса от министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Всего на участие в конкурсе от Анапы подали заявки 14 предприятий. Конкурсный отбор прошли только 8 из них. Предприятия курорта получат поддержку на общую сумму 55 млн рублей. Эти средства направят на благоустройство пляжных территорий.

Краевое минкурортов проводило специальный конкурс для частичной компенсации финансовых затрат представителей туристической и санаторно-курортной отрасли на развитие инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Сейчас в Анапе только два пляжа имеют награду «Голубой флаг», подтверждающую их соответствие международным требованиям комфорта, безопасности и чистоты. Это Джамайка и Центральный городской пляж. Еще 20 пляжей курорта отвечают требованиям национальной сертификации первой категории, благодаря чему получили «Синий флаг».

Ранее мэр Анапы Василий Швец заявил, что власти курорта не планируют отказываться от использования международной сертификации пляжей.

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