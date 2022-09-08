В Туапсинском районе три пляжа получили высшую оценку Ростуризма

Видео канала «Кубань 24»

Это пляжи Ola resort, «Лазурный» и «Босфор», они получили синие флаги. Всего в конце сезона пять участков побережья прошли классификацию.

Два другие пляжа — пансионата «Импульс» и центральный, бухты Инал — оценили второй категорией. Всего же в Туапсинском районе классифицировано 17 пляжей. Восемь из них признаны самыми комфортными и безопасными, у них высший знак отличия — синие флаги.

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