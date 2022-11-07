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В Анапе поженились первые две пары из Херсонской области

Общество
07.11.2022 13:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-pozhenilis-pervye-dve-pary-iz-hersonskoj-oblasti
Видео канала «Кубань 24»

Молодожены 3 ноября расписались в новом ЗАГСе города-курорта.

Даниил и Анна, а также Александр и Виктория рассказали, что планировали сыграть свадьбу у себя дома в Херсонской области, но, приехав на Кубань, решили не откладывать это важное для них событие.

«Я знакома с Даней два года, общались, дружили, закрутилось, завертелось. Встречались полтора года, начали жить вместе и вот поженились», — сказала жительница Херсонской области Анна Письменная.

«Мы приехали и даже не ожидали, что будем здесь заключать брак. И раньше хотели, но у нас не было возможности. Военное положение и так далее. Стабильности еще нет. Тут нам сказали, что можно, и решились», — рассказал  житель Херсонской области Даниил Степаненко.

Изначально в ЗАГС отправилась одна пара, но к ним решили присоединиться их друзья. Получилась двойная свадьба. Молодожены рассказали, что церемония была волнительной и трогательной.

Читайте также: в Анапе в День народного единства семьям из Херсонской области вручили жилищные сертификаты.

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