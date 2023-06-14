В Анапе появятся два новых гостиничных комплекса и винодельня

Соглашения с инвесторами 14 июня подписали вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и мэр Анапы Василий Швец в рамках ПМЭФ. Суммарный объем инвестиций превышает 31 млрд рублей.

В рамках одного из соглашений в селе Варваровка построят винодельню мощностью 500 тыс. бутылок в год. Проект предусматривает закладку виноградников на площади 300 га и создание линии переработки. На территории винодельни разместят рестораны, спа-комплекс, арт-объекты и зоны обучения виноделов и сомелье. Проект рассчитан до 2028 года и позволит создать 80 новых рабочих мест.

«Ежегодно край принимает не менее 17 млн отдыхающих, из них более 4 млн приходится на курорты Анапы. Развитие номерного фонда позволит увеличить эти показатели. Важной задачей остается создание «точек притяжения» туристов — в том числе, по линии эногастрономического туризма», — отметил вице-губернатор Александр Руппель.

Второе подписанное соглашение предусматривает создание гостиничного комплекса с яхт-клубом «Большой Утриш». Построят два отеля 4 и 5 звезд, номерной фонд составит более 1,6 тыс. Также в рамках проекта реконструируют яхтенную марину. Завершить проект планируют в 2027 году, он позволит создать около 630 рабочих мест.

Также подписали протокол, в рамках которого на Симферопольском шоссе планируют построить круглогодичный гостиничный комплекс категории 4 звезды с номерным фондом почти 1 тыс. номеров.

Александр Руппель отметил, что на Кубани работают 277 отелей категории 4 звезды и 5 звезд, в том числе 81 — по системам «все включено» и «ультра все включено».

«Чтобы стимулировать строительство отелей, в последние годы мы приняли беспрецедентные меры поддержки для курортной сферы: ограничили жилищную застройку 500-метровой зоны побережья, запустили налоговую льготу для инвесторов на 10 лет. Как итог — за три года инвестиционный портфель курортов края вырос в 20 раз. В этом году планируем, что он превысит 500 млрд рублей», — добавил замглавы региона.

Мэр Анапы Василий Швец отметил, что для курорта инвестпроекты станут новыми точками роста и дадут развитие не только центральной части города, но и таким уникальным территориям, как Большой Утриш, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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