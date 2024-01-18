В Анапе после проверки спасателей забраковали одно место для крещенских купаний

Спасатели обследовали дно и оценили метеорологические условия в районе центрального пляжа Благовещенской.

Крещенские купания на пляже могут быть опасны из-за донного течения и шторма, поэтому спасатели не рекомендуют там окунаться.

Таким образом, в Анапе остается три оборудованных купели — на берегу Кизилташского лимана у Свято-Никольского храма в Благовещенской, на пляже «Высокий берег» в районе Малой бухты и на центральном пляже Анапы.

Работать купели будут с 19:00 18 января до 2:00 19 января. Там организуют дежурство врачей, спасателей, полицейских и казаков, а также установят кабинки для переодевания и точки с горячим чаем, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

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