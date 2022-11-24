В Анапе после проверки прокуратуры прекратили сброс стоков в море в районе Большого Утриша

В Анапе после проверки прокуратуры прекратили сброс стоков в море в районе Большого Утриша

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку, в ходе корой установила факт сброса сточных вод в Черное море.

Стоки из плавательных бассейнов в море сливало общество с ограниченной ответственностью в районе пляжа села Большой Утриш. Разрешительная документация у них отсутствовала. Кроме того, в стоках не были определены предельные концентрации вредных веществ.

Прокуратура подала иск в Анапский районный суд, который был удовлетворен в полном объеме. Сброс сточных вод из бассейнов прекращен.

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