В Анапе после проверки прокуратуры прекратили сброс стоков в море в районе Большого Утриша
Происшествия
24.11.2022 20:47
Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку, в ходе корой установила факт сброса сточных вод в Черное море.
Стоки из плавательных бассейнов в море сливало общество с ограниченной ответственностью в районе пляжа села Большой Утриш. Разрешительная документация у них отсутствовала. Кроме того, в стоках не были определены предельные концентрации вредных веществ.
Прокуратура подала иск в Анапский районный суд, который был удовлетворен в полном объеме. Сброс сточных вод из бассейнов прекращен.
Читайте также: в Павловском районе после проверки прокуратуры ликвидировали две незаконные свалки.
Популярные новости
- Как экологично утилизировать мусор?
- Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
- В Краснодаре прошел концерт Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра. Фоторепортаж
- В Новороссийске море снова окрасилось в красный цвет
- Житель Апшеронского района с пистолетом ворвался в дом 81-летней пенсионерки ради 3 тыс. рублей
- В полиции объяснили скопление силовиков в бронежилетах в центре Краснодара