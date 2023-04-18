Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Анапе полиция проводит проверку сообщения о готовившейся употребить наркотик школьнице

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-politsiya-provodit-proverku-soobshheniya-o-gotovivshejsya-upotrebit-narkotik-shkolnitse
В Анапе полиция проводит проверку сообщения о готовившейся употребить наркотик школьнице
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Во время мониторинга соцсетей в одном из местных Telegram-каналов полицейские выявили видео со школьницей.

В паблике сообщалось о том, что видеозапись была сделала на перемене в одной из городских школ. Якобы на кадрах запечатлен момент того, как девочка готовится употребить запрещенное вещество.

«На основании выявленной информации в ОМВД России по Анапе инициативно проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе в Telegram.

Читайте также: после смерти школьницы СК проверит школу и больницы в Адыгее и Усть-Лабинском районе.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 18 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 18 апреля
Почему любители скумбрии дольше живут
Почему любители скумбрии дольше живут
Как вовремя распознать аппендицит? Симптомы и диагностика
Как вовремя распознать аппендицит? Симптомы и диагностика
Газированная вода: полезно или вредно
Газированная вода: полезно или вредно
Что положить в аптечку для поездки на море
Что положить в аптечку для поездки на море
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
  2. Концертную площадку Red Arena в Красной Поляне «переименовали» в Buzova Arena
  3. Путин съездил в Донбасс и посетил штабы группировок войск «Днепр» и «Восток»
  4. Могилы с QR-кодами могут появиться на Всесвятском кладбище в Краснодаре
  5. Голкипер ФК «Краснодар» вошел в топ-3 самых дорогих футболистов РПЛ
  6. С 28 апреля ограничат движение грузовиков по выходным дням на трассе от Горячего Ключа до Джубги
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях