В Анапе полиция проводит проверку сообщения о готовившейся употребить наркотик школьнице
Происшествия
18.04.2023 09:32
Во время мониторинга соцсетей в одном из местных Telegram-каналов полицейские выявили видео со школьницей.
В паблике сообщалось о том, что видеозапись была сделала на перемене в одной из городских школ. Якобы на кадрах запечатлен момент того, как девочка готовится употребить запрещенное вещество.
«На основании выявленной информации в ОМВД России по Анапе инициативно проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе в Telegram.
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