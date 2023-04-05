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В Анапе полиция проводит проверку по факту расстрела краснокнижного лебедя

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-politsiya-provodit-proverku-po-faktu-rasstrela-krasnoknizhnogo-lebedya
В Анапе полиция проводит проверку по факту расстрела краснокнижного лебедя
Фото t.me/mvd_23

На улице Северной 2 апреля прохожие обнаружили травмированного лебедя.

Об этом сообщили в соцсетях местные жители. Раненую птицу доставили в ветклинику. Там выяснилось, что в лебедя стреляли не менее шести раз.

«По факту выявленной публикации в ОМВД России по Анапе материал зарегистрирован. Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел вечером 2 апреля на улице Северной. По словам очевидцев, лебедь вышел на дорогу, водители машин останавливались, чтобы его пропустить. Однако, птица все же попала под колеса мопеда. Очевидцы доставили пострадавшего лебедя в ветклинику, где ему сделали рентген. У птицы обнаружили перелом лапы, а также выявил не менее шести дробинок в теле. Лебедя прооперировали.

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