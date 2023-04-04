Подстреленный браконьерами лебедь выбрался на дорогу и попал под мопед в Анапе
Происшествия
04.04.2023 09:41
Инцидент произошел вечером 2 апреля на улице Северной. О случившемся очевидца рассказали в соцсетях.
Они сообщили, что белый лебедь вышел на дорогу, водители автомобилей останавливались, чтобы его пропустить. Но водитель мопеда не последовал их примеру, сбил птицу и скрылся. Очевидцы доставили пострадавшего лебедя в ветклинику.
Рентген подтвердил перелом лапы, а также выявил не менее шести дробинок в теле лебедя. Птицу экстренно прооперировали, в настоящее время лебедь находится в клинике. После его передадут на специализированную передержку до полного выздоровления.
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