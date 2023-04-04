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Подстреленный браконьерами лебедь выбрался на дорогу и попал под мопед в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podstrelennyj-brakonerami-lebed-vybralsya-na-dorogu-i-popal-pod-moped-v-anape
Подстреленный браконьерами лебедь выбрался на дорогу и попал под мопед в Анапе
Фото t.me/pva_anapa

Инцидент произошел вечером 2 апреля на улице Северной. О случившемся очевидца рассказали в соцсетях.

Они сообщили, что белый лебедь вышел на дорогу, водители автомобилей останавливались, чтобы его пропустить. Но водитель мопеда не последовал их примеру, сбил птицу и скрылся. Очевидцы доставили пострадавшего лебедя в ветклинику.

Рентген подтвердил перелом лапы, а также выявил не менее шести дробинок в теле лебедя. Птицу экстренно прооперировали, в настоящее время лебедь находится в клинике. После его передадут на специализированную передержку до полного выздоровления.

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