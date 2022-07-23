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В Анапе полицейские нашли на парковке гипермаркета потерявшегося 3-летнего ребенка

Общество
23.07.2022 16:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-politsejskie-nashli-na-parkovke-gipermarketa-poteryavshegosya-3-letnego-rebenka
В Анапе полицейские нашли на парковке гипермаркета потерявшегося 3-летнего ребенка
Фото пресс-службы ОМВД Анапы.

Сотрудники ППС во время патрулирования территории заметили на парковке гипермаркета «Магнит» на Анапском шоссе ребенка, которому на вид 2,5-3 года. Взрослых рядом с ним не было.

Выяснилось, что мальчик потерялся и не мог найти своих родителей. Полицейские организовали поиски родственников заблудившегося ребенка и через короткое время нашли его маму.

С женщиной провели профилактическую беседу в отделе полиции. Ребенка передали матери. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полицейские попросили родителей максимально внимательно относиться к своим несовершеннолетним детям и не оставлять их без присмотра, сообщает пресс-служба ОМВД Анапы.

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