В Анапе полицейские нашли на парковке гипермаркета потерявшегося 3-летнего ребенка
Общество
23.07.2022 16:36
Сотрудники ППС во время патрулирования территории заметили на парковке гипермаркета «Магнит» на Анапском шоссе ребенка, которому на вид 2,5-3 года. Взрослых рядом с ним не было.
Выяснилось, что мальчик потерялся и не мог найти своих родителей. Полицейские организовали поиски родственников заблудившегося ребенка и через короткое время нашли его маму.
С женщиной провели профилактическую беседу в отделе полиции. Ребенка передали матери. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Полицейские попросили родителей максимально внимательно относиться к своим несовершеннолетним детям и не оставлять их без присмотра, сообщает пресс-служба ОМВД Анапы.
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