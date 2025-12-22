В Анапе поймали Деда Мороза, требовавшего плату за фото в декорациях на площади

На мужчину в костюме Деда Мороза, который требовал платить за фото на фоне инсталляций на Театральной площади, пожаловались жители города-курорта.

По их словам, Дед Мороз заявлял, что новогодние сани — его собственность. При этом известно, что все новогодние инсталляции — бесплатные.

Бизнес «новогоднего волшебника» привлек внимание полицейских. Деда Мороза задержали. Им оказался 28-летний местный житель. В отношении мужчины составили административный протокол за предпринимательскую деятельность без госрегистрации и специального разрешения.

Собранные материалы направят в суд для принятия законного решения, сообщает пресс-служба ОМВД России по Краснодарскому краю.

