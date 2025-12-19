Мошенники придумали новую схему обмана россиян через «тайного Санту»

Ежегодный челлендж люди используют для анонимного обмена подарками в честь Нового года и Рождества.

Как сообщила куратор платформы «Мышеловка» Алла Храпунова, мошенники в соцсетях предлагают обмен подарками, ничего не отправляя взамен.

«Злоумышленники рассылают предложения вроде «давай порадуем детишек: ты купишь моему ребенку, а я твоему» или публикуют такие предложения в статусах соцсетей. Схемы просты. В легком варианте мошенник получает подарок, а вам ничего не отправляет», — пояснила Храпунова.

Она добавила, что мошенники также создают фейковые сообщества, через которые организуют «тайного Санту» самостоятельно. Злоумышленник указывает для всех один адрес доставки — собственный или организует сбор «страховки» от недобросовестных участников. Зачастую это маленькая сумма, чтобы не вызвать подозрений. После получения денег мошенник удаляет чат.

Храпунова отметила, что опаснее всего фейковые сайты «тайного Санты», через которые аферисты крадут личные данные.

«Они маскируются под настоящие сервисы. Переход по ним может привести к загрузке вредоносного ПО или утечке данных: электронной почты, кодов, банковских реквизитов. В любом случае, риски огромны», — сказала куратор платформы.

Эксперт рекомендует не играть в «тайного Санту» с незнакомыми людьми, не сообщать никому свои личные данные и реквизиты, сообщает ТАСС.

