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В Анапе пастор получил год колонии за участие в нежелательной международной организации

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-pastor-poluchil-god-kolonii-za-uchastie-v-nezhelatelnoj-mezhdunarodnoj-organizatsii
В Анапе пастор получил год колонии за участие в нежелательной международной организации
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор в отношении местного жителя, которого обвиняла в участии в деятельности запрещенных на территории РФ международных неправительственных организаций, вынес Анапский городской суд.

По данным следствия, с апреля 2019 по ноябрь 2022 года 38-летний местный житель работал пастором религиозной группы Христиан веры евангельской «Христа Спасителя» в Анапе. При этом он принимал участие в конференции церквей Международного христианского движения «Новое поколение», зная о том, что деятельность этой организации из Латвии признана нежелательной на территории РФ. В феврале 2022 года Анапский районный суд привлек его за это к административной ответственности и оштрафовал на 5 тыс. рублей.

Несмотря на это, пастор продолжил участвовать в деятельности этой и других нежелательных международных организаций. Он распространял информационные материалы с использованием их символики в своих соцсетях.

Незаконная деятельность подсудимого была выявлена сотрудниками силовых структур, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В суде пастор полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему 1 год лишения свободы в колонии-поселении.

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