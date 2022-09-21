В Анапе отметили 79 годовщину освобождения города и района от фашистских захватчиков
Общество
21.09.2022 11:09
В сентябре 1943 года эту землю штурмовали и с суши, и с моря. И 21 числа в результате жестоких боев город был освобожден.
В день годовщины в Анапе почтят память всех павших защитников, будут чествовать ветеранов и возложат цветы к Вечному огню в Сквере боевой славы.
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