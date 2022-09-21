Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Анапе отметили 79 годовщину освобождения города и района от фашистских захватчиков

Общество
21.09.2022 11:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-otmetili-79-godovshhinu-osvobozhdeniya-goroda-i-rajona-ot-fashistskih-zahvatchikov
Видео канала «Кубань 24»

В сентябре 1943 года эту землю штурмовали и с суши, и с моря. И 21 числа в результате жестоких боев город был освобожден.

В день годовщины в Анапе почтят память всех павших защитников, будут чествовать ветеранов и возложат цветы к Вечному огню в Сквере боевой славы.

Читайте также: Новороссийск 16 сентября отметил День освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодаре в этом году стартует строительство трамвайной ветки в район Западного Обхода
  2. С 21 по 23 сентября на Краснодарский край обрушатся ливни и град
  3. В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
  4. В Москве уроженку Краснодарского края подозревают в убийстве новорожденного ребенка
  5. В Краснодаре суд отменил приговор экс-полицейскому, сбившему студента
  6. Бывший игрок «Кубани» Озбилиз признался, что испытал культурный шок в Краснодаре
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях