Новороссийск 16 сентября отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Общество
16.09.2022 10:50
Части Красной армии 79 лет назад ночью прорвали оборону противника со стороны плацдарма Малая Земля.
В ходе ожесточенных боев немецкое командование решило оставить свои позиции. К 10:00 наступательная операция советских войск успешно завершилась. Впоследствии Новороссийск за стойкость и мужество, проявленные при обороне города в годы Великой Отечественной войны, удостоился звания города-героя.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», под Новороссийском на склоне горы Сахарная голова обнаружили останки советских солдат.
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