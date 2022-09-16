Новороссийск 16 сентября отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Видео канала «Кубань 24»

Части Красной армии 79 лет назад ночью прорвали оборону противника со стороны плацдарма Малая Земля.

В ходе ожесточенных боев немецкое командование решило оставить свои позиции. К 10:00 наступательная операция советских войск успешно завершилась. Впоследствии Новороссийск за стойкость и мужество, проявленные при обороне города в годы Великой Отечественной войны, удостоился звания города-героя.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», под Новороссийском на склоне горы Сахарная голова обнаружили останки советских солдат.