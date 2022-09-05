В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева

Сергей Лазарев. Фото t.me/lazarev_official

Об этом 5 сентября сообщили в принадлежащих российскому певцу, актеру и телеведущему соцсетях. Выступление было запланировано на 8 сентября.

«В связи со съемкой телевизионного шоу «Аватар» и тяжелой логистической ситуацией в Краснодарском крае, концерт 8 сентября в Анапе не может состояться», — сообщает официальный Telegram-канал Сергея Лазарева.

Зрители могут вернуть билеты по месту их приобретения.

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