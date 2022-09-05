В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
Культура
05.09.2022 20:35
Об этом 5 сентября сообщили в принадлежащих российскому певцу, актеру и телеведущему соцсетях. Выступление было запланировано на 8 сентября.
«В связи со съемкой телевизионного шоу «Аватар» и тяжелой логистической ситуацией в Краснодарском крае, концерт 8 сентября в Анапе не может состояться», — сообщает официальный Telegram-канал Сергея Лазарева.
Зрители могут вернуть билеты по месту их приобретения.
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