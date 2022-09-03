Михаил Шуфутинский и Егор Крид выпустили ремейк песни «3 сентября»

Кадр из видео Youtube-канала "Егор Крид"

Исполнители Михаил Шуфутинский и Егор Крид 2 сентября выпустили совместную новую версию песни «3 сентября». Клип появился на YouTube и за первые 17 часов после публикации собрал 780 тыс. просмотров.

Егор Крид читает рэп в куплетах, а Шуфутинский поет неизменный припев «Я календарь переверну, и снова 3 сентября». В клипе появляются отсылки на фильмы «Убить Билла», «Крестный отец» , «Леон», «Время». Присутствует и любовная линия между героем Крида и героиней — дочерью Шуфутинского.

По словам Крида, идея сделать ремейк хита пришла ему еще год назад, однако воплотить ее получилось только сейчас. Артист рассказал, что Шуфутинский сразу согласился на эксперимент.

Впервые «3 сентября» Михаил Шуфутинский исполнил в 1993 году. Песня стала знаковой в карьере Заслуженного артиста России, а в эпоху интернета разошлась на мемы. Более того, сам день 3 сентября впоследствии в народе стали называть «Шуфутинов день».

При этом сам певец утверждает, что дата была выбрана случайно, и ничего определяющего в этот день у него не произошло. Только позже эта дата стала действительно значимой для артиста, когда 3 сентября 1995 года у него родился внук.

Об отношении Михаила Шуфутинского к Кубани — в интервью телеканала «Кубань 24».