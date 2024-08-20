В Анапе открыли мурал, посвященный доктору Будзинскому

Портрет Почетного гражданина Анапы Владимира Будзинского, с чьим именем связано развитие кубанского курорта, появился на фасаде санатория «Маяк».

Стену памяти создал художник Роман Филиппов. Портрет написан специальными долговечными красками, которые не трескаются и не выгорают на солнце.

«Владимира Будзинского можно по праву считать отцом Анапы, как курорта. Более ста лет назад именно он смог реализовать потенциал местных лечебных грязей и минеральных вод. Место для мурала также выбрано знаковое — здесь в 1900 году Владимир Адольфович основал первую в городе здравницу «Береговую», — сказал на церемонии открытия мурала вице-мэр Вячеслав Вовк.

С просьбой увековечить память о докторе Будзинском обратились местные жители, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Художник решил дополнить портрет Будзинского изображением первой водогрязелечебницы, основанной доктором, а также его списком «всех лечебных средств Анапы». Ранее Роман Филиппов уже создал в Анапе стены памяти с изображениями Михаила Лермонтова, Ивана Голубца, Анны Ахматовой, Ивана Гудовича.

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