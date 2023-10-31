В Анапе осудили мужчину, который ночью пробрался в лагерь и домогался девочек

Инцидент произошел в конце июля на территории детского лагеря «Счастливое детство».

В тот вечер 49-летний житель Воронежской области незаконно проник на территорию лагеря, зашел в спальный корпус и начал трогать спящих девочек. На их шум сразу прибежали вожатые и охранники. Злоумышленнику удалось скрыться через забор. Злоумышленника задержали по горячим следам. На него завели уголовное дело.

Дело в отношении мужчины в закрытом режиме рассмотрел Анапский городской суд. Его признали виновным в развратных действиях в отношении в отношении двух лиц и назначили наказание — 7 лет лишения свободы. Отбывать срок приезжий будет в колонии строгого режима.

Ему также запретили заниматься педагогической деятельностью на срок 5 лет. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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