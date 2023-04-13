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В Анапе оштрафовали родителей трехлетнего мальчика, который гулял один на улице

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-oshtrafovali-roditelej-trehletnego-malchika-kotoryj-gulyal-odin-na-ulitse
В Анапе оштрафовали родителей трехлетнего мальчика, который гулял один на улице
Фото t.me/mvd_23

Анапская межрайонная прокуратура организовала проверку после публикации в соцсетях видеозаписи, на которой маленький мальчик находится на улице без сопровождения родителей.

По поручению прокуратуры в отношении родителей в полиции составили административные протоколы по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также прокуратура установила, что в профилактической работе со стороны уполномоченных органов были допущены упущения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В настоящее время детей забрали из дома, они находятся в больнице.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о том, что на улице Крепостной беспризорный ребенок гуляет один на улице, в соцсетях сообщили жители Анапы. Сотрудники полиции составили протоколы об административных правонарушениях в отношении обоих родителей за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 3-летнего мальчика и еще двоих детей в возрасте 6 и 7 лет.

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