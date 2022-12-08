В Анапе оштрафовали родителей девушек, осквернивших Вечный огонь

Инцидент произошел на территории парка 70-летия Победы в станице Анапской еще в марте, но скандальное видео появилось в соцсетях только на прошлой неделе.

Две девушки прикуривали сигарету от пламени Вечного огня и говорили в нецензурной форме о том, что собираются осквернить памятник. Записью заинтересовались правоохранители. Личности несовершеннолетних установили. Ими оказались две местные жительницы в возрасте 15 и 17 лет.

На очередном заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних выслушали родителей нарушительниц. Члены комиссии единогласно пришли к выводу, что в поступке девушек есть и вина родителей.

Семьи поставили на профилактический учет. Родителей девушек привлекли к административной ответственности в виде штрафа за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава СК России Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об осквернении мемориала в Анапе.