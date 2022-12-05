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Глава СК России Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об осквернении мемориала в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-sk-rossii-bastrykin-poruchil-vozbudit-ugolovnoe-delo-ob-oskvernenii-memoriala-v-anape
Глава СК России Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об осквернении мемориала в Анапе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел на территории парка 70-летия Победы в станице Анапской.

По данным следствия, в соцсетях размесили видеозапись, на которой запечатлено оскорбляющее память защитников Отечества поведение двух девушек на мемориале Вечный огонь в Анапе.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту, сообщает пресс-служба СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», видеозапись, на которой две девушки прикуривают сигарету от пламени Вечного огня и говорят в нецензурной форме о том, что собираются осквернить памятник, опубликовали в соцсетях. Личности несовершеннолетних установили. Это две местные жительницы в возрасте 15 и 17 лет. Их доставили в отделение по делам несовершеннолетних. Также установили, что видеозапись была сделана еще в конце марта.

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