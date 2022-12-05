В Анапе две девочки 15 и 17 лет прикуривали сигарету от пламени Вечного огня
Инцидент произошел на территории парка 70-летия Победы в станице Анапской.
Видеозапись в социальной сети видеозапись, на которой две девушки прикуривают сигарету от пламени Вечного огня у мемориала войнам, павшим в Великой отечественной войне, и говорят в нецензурной форме о том, что собираются осквернить памятник, выявили полицейские ОМВД России по Анапе.
Личности несовершеннолетних установили. Это две местные жительницы в возрасте 15 и 17 лет. Их доставили в отделение по делам несовершеннолетних. Также установили, что видеозапись была сделана еще в конце марта. По данному факту в полиции проводят проверку. По окончании проверки материалы передадут в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Кроме того, по факту осквернения Вечного Огня в Анапе проверку проводят также в прокуратуре края.
«В ходе проверки прокуратура края даст оценку исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей. По данному факту следственный отдел по Анапе СУ СК России по Краснодарскому краю организовал проведение процессуальной проверки. Ход и результаты проверки прокуратура взяла под контроль», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Читайте также: в Крыму девушка устроила танцы на Вечном огне и сожгла памятный венок.
- На что жалуются жители Краснодарского края и занимается ли ЦУР цензурой?
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- Хатико вернулся домой: в Адыгее акита-ину неделю ждала хозяев на заправке
- Не самый лучший день: Григорий Лепс подрался возле бара в Санкт-Петербурге. Видео
- В Белореченском районе в перевернувшейся иномарке погиб 19-летний пассажир
- В центре Краснодара женщина напала на 81-летнюю пенсионерку и отняла сумку