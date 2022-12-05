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В Анапе две девочки 15 и 17 лет прикуривали сигарету от пламени Вечного огня

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-dve-devochki-15-i-17-let-prikurivali-sigaretu-ot-plameni-vechnogo-ognya
В Анапе две девочки 15 и 17 лет прикуривали сигарету от пламени Вечного огня
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел на территории парка 70-летия Победы в станице Анапской.

Видеозапись в социальной сети видеозапись, на которой две девушки прикуривают сигарету от пламени Вечного огня у мемориала войнам, павшим в Великой отечественной войне, и говорят в нецензурной форме о том, что собираются осквернить памятник, выявили полицейские ОМВД России по Анапе.

Личности несовершеннолетних установили. Это две местные жительницы в возрасте 15 и 17 лет. Их доставили в отделение по делам несовершеннолетних. Также установили, что видеозапись была сделана еще в конце марта. По данному факту в полиции проводят проверку. По окончании проверки материалы передадут в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Кроме того, по факту осквернения Вечного Огня в Анапе проверку проводят также в прокуратуре края.

«В ходе проверки прокуратура края даст оценку исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей. По данному факту следственный отдел по Анапе СУ СК России по Краснодарскому краю организовал проведение процессуальной проверки. Ход и результаты проверки прокуратура взяла под контроль», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: в Крыму девушка устроила танцы на Вечном огне и сожгла памятный венок.

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