В Анапе около 4 тыс. жителей остались без света
Происшествия
20.01.2023 22:29
В микрорайоне Алексеевском вечером 20 января произошло аварийное отключение электроэнергии.
Из-за аварийного отключения без света остались около 4 тыс. потребителей. Кроме того, на Анапском шоссе отсутствует уличное освещение.
Аварийные бригады «НЭСК» уже работают над устранением повреждения, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.
О времени восстановления электроэнергии пока не сообщается.
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