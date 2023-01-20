В Анапе около 4 тыс. жителей остались без света

В микрорайоне Алексеевском вечером 20 января произошло аварийное отключение электроэнергии.

Из-за аварийного отключения без света остались около 4 тыс. потребителей. Кроме того, на Анапском шоссе отсутствует уличное освещение.

Аварийные бригады «НЭСК» уже работают над устранением повреждения, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

О времени восстановления электроэнергии пока не сообщается.

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