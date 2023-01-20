Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Анапе около 4 тыс. жителей остались без света

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-okolo-4-tys-zhitelej-ostalis-bez-sveta
В Анапе около 4 тыс. жителей остались без света
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В микрорайоне Алексеевском вечером 20 января произошло аварийное отключение электроэнергии.

Из-за аварийного отключения без света остались около 4 тыс. потребителей. Кроме того, на Анапском шоссе отсутствует уличное освещение.

Аварийные бригады «НЭСК» уже работают над устранением повреждения, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

О времени восстановления электроэнергии пока не сообщается.

Читайте также: жителей Анапы напугали звуки выстрелов из воинской части.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Обращение Путина по теме СВО: в расписании президента на 18 января нет официальных выступлений
Обращение Путина по теме СВО: в расписании президента на 18 января нет официальных выступлений
Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт в ближайшее время
Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт в ближайшее время
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
После переименования главного проспекта в Геленджике появится новая улица Луначарского
После переименования главного проспекта в Геленджике появится новая улица Луначарского
Правительство РФ с 1 февраля увеличит размер социальных выплат
Правительство РФ с 1 февраля увеличит размер социальных выплат
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Железного коня представил скульптор из Белореченска на выставке в Новой Третьяковке
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Неизвестные отравили собак на территории дач на Ростовском шоссе в Краснодаре
  5. Памятник врачам установят в Новороссийске
  6. Самый дорогой гараж в Сочи оценили в 15 млн рублей
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях