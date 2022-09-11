В Анапе охранник предотвратил пожар в детском саду
Происшествия
11.09.2022 15:20
В здании детского сада № 29 хутора Воскресенского ночью 10 сентября произошло замыкание проводки. Из-за этого загорелось помещение.
Сотрудник казачьего охранного предприятия Андрей Фенеш, который дежурил в субботу, быстро отреагировал и потушил возгорание огнетушителем, предотвратив пожар.
Заведующая детским садом и коллектив дошкольного учреждения поблагодарили охранника за бдительность и оперативные действия, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.
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