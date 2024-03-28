В Анапе ограничили водоснабжение из-за реконструкции трассы А-290

В связи со строительством и реконструкцией федеральной автодороги А-290 Новороссийск — Керчь в районе поселка Уташ начали технические работы по переключению и вводу в эксплуатацию участка водовода.

В связи с этим в Анапе, селе Витязево, Пионерском проспекте и хуторе Песчаном до 12:00 29 марта ограничат подачу воды. Возможно снижение напора воды, особенно на верхних этажах многоквартирных домов.

На время ограничения в городе организуют подвоз технической воды: первый — до 20:00 28 марта и второй — до 11:00 29 марта. Адреса подвоза воды представлены по ссылке, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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