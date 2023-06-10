В Анапе обсудили вопросы развития отрасли виноградарства и виноделия

В Анапском сельскохозяйственном техникуме в прошлом году открыли профильный кластер «Виноградарство и виноделие» в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Его работу осмотрели депутаты городского Совета.

Кластер позволяет студентам получить необходимые знания и навыки с гарантией последующего трудоустройства по специальности.

По словам директора Анапского сельскохозяйственного техникума Ивана Чернышова, на базе техникума создали современные условия для обучения. Открыты мастерские земледелия и почвоведения, кабинеты геномной инженерии и селекции. В техникуме пройдут обучающие курсы для взрослого населения.

«Партнерами проекта стали пять крупнейших предприятий Кубани. Также мы подписали 32 соглашения с крестьянско-фермерскими хозяйствами. Старшекурсники участвуют в разработке программ обучения для взрослого населения и школьников», — сказал Иван Чернышов.

От сельхозпредприятий Кубани на целевое обучение поступили уже 50 человек. Студенты предложили внедрить практику высадки и ухода за растениями в сельских школах. По мнению авторов идеи, школьникам такая деятельность поможет определиться с профессией.

Федеральный проект «Профессионалитет» нацелен на повышение эффективности профессиональной подготовки студентов техникумов. После выпуска студенты могут трудоустроиться на передовые отраслевые предприятия региона из числа партнеров проекта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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