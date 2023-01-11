Кондратьев встретился со студентами образовательно-производственного центра «Виноградарство и виноделие»

Кластер с современными мастерскими создали на базе Анапского сельскохозяйственного техникума в рамках проекта «Профессионалитет».

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, благодаря федеральной программе и открытию образовательно-производственного центра сегодня студенты техникума получают качественное образование в современных условиях. Глава региона отметил, что студенты Анапского сельскохозяйственного техникума могут проходить практику у ведущих винодельческих предприятий региона и страны.

«Здесь вы закладываете фундамент знаний, повышаете уровень профессионализма для своего будущего успеха. Проект дает безграничные возможности сделать Кубань — одним из лидеров в виноградарстве и виноделии. Важно, чтобы вы смогли правильно воспользоваться этим шансом», — отметил глава региона.

Вениамин Кондратьев рассказал, что в регионе возродили винодельческую отрасль и сделали ее одним из самых перспективных направлений сельского хозяйства. Сейчас на Кубани почти 30 тыс. га виноградников и еще около 50 тыс. га виноградопригодных земель. В крае собирают 40% российского винограда и производят 42% отечественного вина. По словам губернатора, для дальнейшего развития отрасли нужны квалифицированные специалисты — виноградари, агрономы и инженеры-технологи.

«Уже сейчас многие предприятия участвуют в подготовке молодых специалистов. И наша задача — помочь студентам и работодателям находить друг друга, в том числе и на таких площадках», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатор Анна Минькова отметила, что Краснодарский край при поддержке профильных предприятий в рамках проекта «Профессионалитет» сформировал собственную компетенцию «Виноградарство и виноделие», которую поддержали эксперты и Министр просвещения России. По ее словам, современное оборудование, на котором занимаются студенты, установлено не на предприятии, а в колледже.

«Оно позволит выпускать уже готовых к работе специалистов, практически гарантирует им трудоустройство. Важно, что в кластере обучаются студенты не только Анапского колледжа, но и учреждений еще пяти районов», — добавила замглавы региона.

Вице-губернатор Андрей Коробка в свою очередь сообщил, что практическая часть должна быть частью работы любого начинающего винодела.

На встрече также присутствовал исполнительный директор ЗАО «Абрау-Дюрсо» Юлия Пархоменко. Она отметила, что предприятие работает с 13 образовательными организациями России, в том числе и Анапским сельскохозяйственным техникумом, и заинтересовано в таких проектах, как «Профессионалитет».

Вениамину Кондратьеву также сообщили о плане работы в отрасли и процессе обучения. На базе колледжа предложили запустить курсы селекции сортов винограда, а кроме того — создавать собственные вина в качестве дипломных работ и предлагать их ведущим предприятиям, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев посетил Анапский сельскохозяйственный техникум. Сейчас в Анапском сельскохозяйственном техникуме учатся 1,3 тыс. студентов. Техникум участвует в федеральной программе «Профессионалитет». На его базе создали образовательно-производственный кластер «Виноградарство и виноделие». Программа позволяет предприятиям участвовать в образовательном процессе и готовить специалистов под конкретные запросы. По этой программе в Анапском сельскохозяйственном техникуме учатся 635 человек. В ближайшие 2 года планируют набрать еще 365 студентов.