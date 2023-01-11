Кондратьев посетил Анапский сельскохозяйственный техникум

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ознакомился с учебной техникой, лабораторными и производственными площадками для подготовки специалистов для виноградарства.

Техникум готовит агрономов, технологов бродильного производства, виноделия и переработки сельхоз продукции, виноградарей и селекционеров. Вениамин Кондратьев осмотрел оборудование, на котором занимаются студенты. Это сельхозтехника для работ полного цикла — от посадки до уборки, белорусские тракторы, коптеры для опрыскивания культур. В техникуме оборудованы лаборатории и мастерские, в которых студенты изучают все производственные процессы. Лаборатория по геномной инженерии и селекции позволяет проводить исследования для создания более устойчивых к болезням растений. Такого оборудования нет даже у ведущих вузов Кубани.

По словам Вениамина Кондратьева, у студентов на сегодняшний день есть все возможности, чтобы стать высококвалифицированными и востребованными специалистами. При этом Кубань — это регион, где можно полноценно заниматься виноградарством и виноделием.

«Наши аграрии делают все, чтобы сохранить и развивать эту уникальную и перспективную отрасль. Только собственная база вин обеспечит нам конкурентное преимущество. Мы должны быть лидерами, и первые шаги в этом закладываются именно в таких колледжах, современных лабораториях. Здесь студенты могут в полной мере овладеть знаниями и навыками», — добавил глава региона.

Вениамин Кондратьев также подчеркнул, что развитие виноградарства на основе местных сортов — это новое направление кубанского виноделия, его визитная карточка.

«Кубанский виноград придает неповторимый вкусовой букет напиткам. Убежден, что наше вино должно быть на 100% произведено из ягоды, выращенной на территории края. Надо вернуться к автохтонам и начать их тиражировать. И, возможно, со временем это будут вина мирового уровня», — добавил губернатор.

Сейчас в Анапском сельскохозяйственном техникуме учатся 1,3 тыс. студентов. Анапский сельскохозяйственный техникум участвует в федеральной программе «Профессионалитет». На базе учебного заведения создали образовательно-производственный кластер «Виноградарство и виноделие». Программа позволяет предприятиям участвовать в образовательном процессе и готовить специалистов под конкретные запросы. По этой программе в Анапском сельскохозяйственном техникуме учатся 635 человек. В ближайшие 2 года планируют набрать еще 365 студентов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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