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В Анапе обнаружили схрон с оружием и боеприпасами

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-obnaruzhili-shron-s-oruzhiem-i-boepripasami
В Анапе обнаружили схрон с оружием и боеприпасами
Фото Milk-Tea, unsplash.com

Тайник с оружием нашли 21 января на территории одного из общедоступных охотничьих угодий города-курорта во время патрулирования.

В найденном схроне находились: разобранный автомат ППШ и четыре обоймы к нему, пистолет ТТ, обоймы и более 1 тыс. патронов к нему, а также латунные гильзы и охотничьи патроны.

Инспектор охотничьего надзора сообщил о находке в полицию. Прибывшие на место правоохранители изъяли из схрона все оружие и боеприпасы, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

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