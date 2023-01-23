В Анапе обнаружили схрон с оружием и боеприпасами
Происшествия
23.01.2023 16:02
Тайник с оружием нашли 21 января на территории одного из общедоступных охотничьих угодий города-курорта во время патрулирования.
В найденном схроне находились: разобранный автомат ППШ и четыре обоймы к нему, пистолет ТТ, обоймы и более 1 тыс. патронов к нему, а также латунные гильзы и охотничьи патроны.
Инспектор охотничьего надзора сообщил о находке в полицию. Прибывшие на место правоохранители изъяли из схрона все оружие и боеприпасы, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.
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