В Анапе ночью загорелся камыш, огонь охватил 400 кв. метров
Происшествия
18.01.2023 08:49
Сообщение о возгорании на улице Розы Люксембург поступило 17 января в 23:19. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС.
Прибыв на место в 23:29, они установили, что горит камыш. Локализовать пожар на площади 400 кв. м удалось в 23:37. Открытое горение ликвидировали в 00:30, а в 2:05 пожар полностью потушили.
В ликвидации возгорания участвовали восемь человек и две единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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