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В Анапе ночью загорелся камыш, огонь охватил 400 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-nochyu-zagorelsya-kamysh-ogon-ohvatil-400-kv-metrov
В Анапе ночью загорелся камыш, огонь охватил 400 кв. метров
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании на улице Розы Люксембург поступило 17 января в 23:19. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС.

Прибыв на место в 23:29, они установили, что горит камыш. Локализовать пожар на площади 400 кв. м удалось в 23:37. Открытое горение ликвидировали в 00:30, а в 2:05 пожар полностью потушили.

В ликвидации возгорания участвовали восемь человек и две единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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