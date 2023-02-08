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В Анапе ночью сгорела лавашная на улице Астраханской

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-nochyu-sgorela-lavashnaya-na-ulitse-astrahanskoj
В Анапе ночью сгорела лавашная на улице Астраханской
Кадр из видео t.me/pva_anapa

Закусочная «ВашЛаваш» на улице Астраханской загорелась в ночь на 8 февраля. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах видно выгоревшее здание, в котором располагалась закусочная.

Сообщение о возгорании на улице Астраханской поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона 8 февраля в 4:16.

На место незамедлительно выехали специалисты. В 4:23 пожар локализовали на площади 40 кв. м, в 4:30 возгорание потушили. Последствия пожара ликвидировали в 4:40.

В тушении возгорания участвовали 14 человек и 4 единицы техники.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность газового оборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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