В Анапе ночью сгорела лавашная на улице Астраханской
Происшествия
08.02.2023 09:09
Закусочная «ВашЛаваш» на улице Астраханской загорелась в ночь на 8 февраля. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.
На кадрах видно выгоревшее здание, в котором располагалась закусочная.
Сообщение о возгорании на улице Астраханской поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона 8 февраля в 4:16.
На место незамедлительно выехали специалисты. В 4:23 пожар локализовали на площади 40 кв. м, в 4:30 возгорание потушили. Последствия пожара ликвидировали в 4:40.
В тушении возгорания участвовали 14 человек и 4 единицы техники.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность газового оборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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